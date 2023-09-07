Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Секретарю ОО "Пацифистов" сообщили о подозрении за оправдание агрессии РФ arrow

Секретарю ОО "Пацифистов" сообщили о подозрении за оправдание агрессии РФ

7 сентября 2023 16:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Секретарю ОО "Пацифистов" сообщили о подозрении за оправдание агрессии РФ
Задержанный фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Секретарь общественной организации "Украинское Движение Пацифистов" получил подозрение об оправдании вооруженной агрессии России. Также он призвал разные способы уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Фигурант дела подписал и направил в одно из государственных учреждений письмо, в приложениях к которому приобщил документ с названием "Мирная повестка дня для Украины и мира".

В обращении подозреваемый назвал Россию "мифическим врагом", а полномасштабное вторжение России в Украину — "обострением вооруженных конфликтов", в котором виноваты обе стороны.

Также, по словам задержанного, защита Украины против российских войск "может и должна осуществляться ненасильственными и безоружными методами".

"Выводом судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что указанные высказывания носят пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что столичное должностное лицо одного из коммунальных предприятий получило подозрение об убытках , нанесенных при ремонте дороги. Речь идет о сумме в размере 500 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз