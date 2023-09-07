Секретарю ОО "Пацифистов" сообщили о подозрении за оправдание агрессии РФ

Задержанный фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура

Секретарь общественной организации "Украинское Движение Пацифистов" получил подозрение об оправдании вооруженной агрессии России. Также он призвал разные способы уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Фигурант дела подписал и направил в одно из государственных учреждений письмо, в приложениях к которому приобщил документ с названием "Мирная повестка дня для Украины и мира".

В обращении подозреваемый назвал Россию "мифическим врагом", а полномасштабное вторжение России в Украину — "обострением вооруженных конфликтов", в котором виноваты обе стороны.

Также, по словам задержанного, защита Украины против российских войск "может и должна осуществляться ненасильственными и безоружными методами".

"Выводом судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что указанные высказывания носят пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что столичное должностное лицо одного из коммунальных предприятий получило подозрение об убытках , нанесенных при ремонте дороги. Речь идет о сумме в размере 500 тысяч гривен.