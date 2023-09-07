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Секретарю ГО "Пацифістів" повідомили про підозру за виправдання агресії РФ

7 вересня 2023 16:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Секретарю ГО "Пацифістів" повідомили про підозру за виправдання агресії РФ
Затриманий фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Секретар громадської організації "Український Рух Пацифістів" отримав підозру щодо виправдання збройної агресії Росії. Також він пропагував різні способи ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

Фігурант справи підписав та направив до однієї з державних установ лист, у додатках до якого долучив документ з назвою "Мирний порядок денний для України та світу".

У зверненні підозрюваний назвав Росію "міфічним ворогом", а повномасштабне вторгнення Росії в Україну — "загостренням збройних конфліктів", в якому винуваті обидві сторони.

Також за словами затриманого, захист України проти російських військ "може і має здійснюватися ненасильницькими та беззбройними методами".

"Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що вказані висловлювання мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України", — йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичний посадовець одного із комунальних підприємств отримав підозру щодо збитків, завданих під час ремонту дороги. Йдеться про суму в розмірі 500 тисяч гривень.

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