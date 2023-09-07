Секретарю ГО "Пацифістів" повідомили про підозру за виправдання агресії РФ

Затриманий фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура

Секретар громадської організації "Український Рух Пацифістів" отримав підозру щодо виправдання збройної агресії Росії. Також він пропагував різні способи ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

Фігурант справи підписав та направив до однієї з державних установ лист, у додатках до якого долучив документ з назвою "Мирний порядок денний для України та світу".

У зверненні підозрюваний назвав Росію "міфічним ворогом", а повномасштабне вторгнення Росії в Україну — "загостренням збройних конфліктів", в якому винуваті обидві сторони.

Також за словами затриманого, захист України проти російських військ "може і має здійснюватися ненасильницькими та беззбройними методами".

"Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що вказані висловлювання мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України", — йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що столичний посадовець одного із комунальних підприємств отримав підозру щодо збитків, завданих під час ремонту дороги. Йдеться про суму в розмірі 500 тисяч гривень.