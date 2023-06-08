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СБУ задержала женщину, которая "сливала" россиянам позиции украинских войск

8 июня 2023 12:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ задержала женщину, которая "сливала" россиянам позиции украинских войск
Сотрудники СБУ и задержанный информатор ФСБ. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала очередного информатора ФСБ. Фигурантка сообщала российским оккупантам позиции Сил обороны вблизи Славянска и Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщает СБУ.

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Злоумышленница отслеживала маршруты перемещения сил ВСУ на Славянском и Краматорском направлениях.

Собранную информацию женщина передавала для ФСБ через мессенджер.

"Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки массированных воздушных ударов по пунктам базирования Сил обороны и маршрутам движения военных колонн", — говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности задержали фигурантку в Краматорском районе при попытке передачи закрытой информации оккупантам. У нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для общения с россиянами.

Задержанной оказалась 49-летняя местная жительница. В декабре прошлого года ее привлек кадровый сотрудник ФСБ. В поле зрения российских оккупантов она попала из-за антиукраинских высказываний в социальной сети "Одноклассники".

Как накажут злоумышленницу

Следователи Службы безопасности Украины объявили информатору ФСБ подозрение. Сейчас фигурантка находится под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала очередного агента РФ. Он шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила подозрение российской пропагандистке, которая оправдывала оккупантов за подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Речь идет об уроженке Одессы, прокремлевской блогерше Юлии Лозановой, которая более известна под псевдонимом Юлия Витязева.

Добавим, Служба безопасности Украины разоблачила российскую шпионскую сеть на Яворовском полигоне. Предателями оказались двое военных и врач.

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