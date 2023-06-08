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СБУ затримала жінку, яка "зливала" росіянам позиції українських військ

8 червня 2023 12:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ затримала жінку, яка "зливала" росіянам позиції українських військ
Співробітники СБУ та затримана інформаторка ФСБ. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала чергову інформаторку ФСБ. Фігурантка повідомляла російським окупантам позиції Сил оборони поблизу Слов’янська та Краматорська Донецької області. 

Про це повідомляє СБУ.

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Як поплічниця ворога передавала інформацію для ФСБ

Зловмисниця відстежувала маршрути переміщення сил ЗСУ на Слов’янському і Краматорському напрямках.

Зібрану інформацію жінка передавала для ФСБ через месенджер.

"Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки масованих повітряних ударів по пунктах базування Сил оборони та маршрутах руху військових колон", — йдеться у повідомленні. 

Працівники Служби безпеки затримали фігурантку у Краматорському районі під час спроби передачі закритої інформації окупантам. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для спілкування з росіянами. 

Затриманою виявилась 49-річна місцева жителька. У грудні минулого року її залучив до співпраці кадровий співробітник ФСБ. У поле зору російських окупантів вона потрапила через антиукраїнські висловлювання в соціальній мережі "Одноклассники".

Як покарають зловмисницю

Слідчі Служби безпеки України оголосили інформаторці ФСБ підозру. Наразі фігурантка перебуває під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала чергового агента РФ. Він шпигував за бойовою авіацією ЗСУ в Дніпропетровській області. 

Також ми писали, що Служба безпеки України повідомила підозру російській пропагандистці, яка виправдовувала окупантів за підрив Каховської ГЕС в Херсонській області. Йдеться про уродженку Одеси, прокремлівську блогерку Юлію Лозанову, яка більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва.

Додамо, Служба безпеки України викрила російську шпигунську мережу на Яворівському полігоні. Зрадниками виявилися двоє військових і лікарка.

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