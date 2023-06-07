У Дніпропетровській області СБУ затримала агента РФ, який шпигував за авіацією

Співробітники СБУ та затриманий російський агент. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чергового агента РФ. Він шпигував за бойовою авіацією ЗСУ в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє СБУ.

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Чим займався фігурант

Російський агент збирав для окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів. До того ж зловмисник передавав військам РФ локації військкоматів та намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

"За кожне виконане завдання російський агент отримував від свого "куратора" з ФСБ до 4 тисяч грн. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця. Розвідувальна інформація потрібна була агресору для підготовки серії повітряних ударів по території регіону, насамперед для ураження стратегічно важливих об’єктів", — йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомили, що зловмисником виявився місцевий житель, якого у липні минулого року завербував кадровий співробітник ФСБ.

Фігурант потрапив у поле зору ворогу через один із російських Telegram-ботів. Агент РФ періодично публікував фото позицій українських військ.

Після цього чоловік підтримував зв’язок з росіянами через месенджер.

"Для виконання розвідзавдань виїжджав на місцевість, де приховано спостерігав за об’єктами, а також розпитував потрібну йому інформацію у людей", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили за місцем проживання фігуранта мобільний телефон та планшет, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Правоохоронці перевіряють планшет російського агента. Фото: СБУ

Як покарають зловмисника

Слідчі СБУ оголосили затриманому підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру російській пропагандистці, яка виправдовувала окупантів за підрив Каховської ГЕС в Херсонській області. Йдеться про уродженку Одеси, прокремлівську блогерку Юлію Лозанову, яка більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва.

Також ми писали, що Служба безпеки України викрила російську шпигунську мережу на Яворівському полігоні. Зрадниками виявилися двоє військових і лікарка.