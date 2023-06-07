В Днепропетровской области СБУ задержала агента РФ, который шпионил за авиацией

Сотрудники СБУ и задержанный российский агент. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала очередного агента РФ. Он шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области.

Об этом сообщает СБУ.

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Чем занимался фигурант

Российский агент собирал для оккупантов разведданные о видах и количестве самолетов боевой авиации ВСУ, а также местах их базирования и направлениях вылетов. К тому же злоумышленник передавал войскам РФ локации военкоматов и пытался выявить железнодорожные линии, задействованные для поставки боеприпасов на фронт.

"За каждое выполненное задание российский агент получал от своего "куратора" из ФСБ до 4 тысяч грн. Для конспирации деньги предателю переводили с помощью криптовалютного электронного кошелька. Разведывательная информация требовалась агрессору для подготовки серии воздушных ударов по территории региона, прежде всего для поражения стратегически важных объектов", — говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что злоумышленником оказался местный житель, которого в июле прошлого года завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

Фигурант попал в поле зрения врага через один из российских Telegram-ботов. Агент РФ периодически публиковал фото позиций украинских войск.

После этого мужчина поддерживал связь с россиянами через мессенджер.

"Для выполнения разведзадач выезжал на местность, где скрыто наблюдал за объектами, а также расспрашивал нужную ему информацию у людей", — говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили по месту жительства фигуранта мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Правоохранители проверяют планшет российского агента. Фото: СБУ

Как накажут злоумышленника

Следователи СБУ объявили задержанному подозрение по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила подозрение российской пропагандистке, которая оправдывала оккупантов за подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Речь идет об уроженке Одессы, прокремлевской блогерше Юлии Лозановой, которая более известна под псевдонимом Юлия Витязева.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила российскую шпионскую сеть на Яворовском полигоне. Предателями оказались двое военных и врач.