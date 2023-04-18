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СБУ задержала дочь эксгауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева в Винницкой области

18 апреля 2023 11:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
СБУ задержала дочь эксгауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева в Винницкой области
Сотрудник СБУ на задании. Фото: ssu.gov.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Винницкой области Служба Безопасности Украины задержала еще одну сторонницу России. Ею оказалась 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева.

Об этом сообщает СБУ в своем телеграмм-канале .

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По словам полицейских, после прихода оккупационной слады в поселок фигурантка добровольно поддержала захватчиков. Более того — вступила в ряды местной оккупационной администрации, где получила должность руководителя "отдела", который занимался образовательными "стандартами" России на оккупированных территориях.

СБУ во время задержания вражеской приспешницы. Фото: ssu.gov.ua

"Она (— Ред.) заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях. Кроме того, организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсонщины", — говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ , коллаборантка была представителем на прокремлевской конференции "Мы вместе с Россией" в июле 2022 года. Во время форума участники проголосовали за так называемую "декларацию развития региона", которая имела целью только один план — полное интегрирование юга Украины в экономику Российской Федерации.

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СБУ задержала дочь гауляйтера Чернобаевки. Фото:ssu.gov.ua

После освобождения Херсонщины, колаборатница переехала в Винницкую область. Там она скрывалась под видом переселенки.

В настоящее время продолжается следствие по установлению всех деталей преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Недавно мы писали о том, что в Харьковской области СБУ задержала еще трех вражеских приспешников во время стабилизационных мероприятий. Они были "чиновниками" оккупационных властей.

 

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