СБУ викрила мережу агітаторів російської пропаганди: серед затриманих посадовець ДП "Антонов"

Служба безпеки України на викритті мережі інтернет-пропагандистів. Фото: СБУ

Сьогодні, 17 квітня, Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів. До складу входило шість пропагандистів, які проводили інформаційно-підривну діяльність.

Про це інформує СБУ.

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СБУ викрила мережу агітаторів російської пропаганди. До неї входив посадовець ДП "Антонов".

Зловмисники публічно підтримували російську збройну агресію проти України та закликали до зміни кордонів нашої держави. Для цього вони створили декілька акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Як зазначається, більшу частину деструктивного контенту вони "підхоплювали" з інтернет-ресурсів країни-агресора.

За останній час завдяки Службі безпеки України:

У Києві затримали провідного інженера підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства "Антонов". Він на російських інтернет-платформах "Вконтакте" та "Одноклассники" він періодично поширював відео з виступами Кадирова, який закликав до "приєднання" захоплених районів України до складу РФ.

В Івано-Франківській області засудили до 5 років 6 місяців тюрми мешканку Калуша, яка виправдовувала російську агресію та пропонувала видати російським загарбникам "головних бандерівців".

На Закарпатті затримали мешканця Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в захоплених районах на півдні та сході нашої держави. Крім цього, на території області викрито двох ворожих агітаторів з білорусі, що мали посвідки на проживання в Україні. За даними слідства, вони створили декілька пропагандистських акаунтів у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.

У Запоріжжі повідомили про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв російських окупантів та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.

СБУ на затриманні інтернет-агітаторів. Фото: СБУ СБУ на затриманні інтернет-агітаторів. Фото: СБУ СБУ на затриманні інтернет-агітаторів. Фото: СБУ СБУ на затриманні інтернет-агітаторів. Фото: СБУ СБУ на затриманні інтернет-агітаторів. Фото: СБУ СБУ на затриманні інтернет-агітаторів. Фото: СБУ СБУ на затриманні інтернет-агітаторів. Фото: СБУ СБУ на затриманні інтернет-агітаторів. Фото: СБУ 1 / 8



Зазначається, що за всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України затримали голову вокзалу міської станції Херсона, який був учасником російської агресії в Україні.