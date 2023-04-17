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СБУ разоблачила сеть агитаторов российской пропаганды: среди задержанных должностное лицо "Антонов"

17 апреля 2023 14:48
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
СБУ разоблачила сеть агитаторов российской пропаганды: среди задержанных должностное лицо "Антонов"
Служба безопасности Украины на разоблачении сети интернет-пропагандистов. Фото: СБУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 17 апреля, Служба безопасности нейтрализовала межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов. В состав входило шесть пропагандистов, проводивших информационно-подрывную деятельность.

Об этом информирует СБУ.

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СБУ разоблачила сеть агитаторов российской пропаганды. В нее входило должностное лицо ГП "Антонов".

Злоумышленники публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины и призывали к изменению границ нашего государства. Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, включая запрещенные в Украине.

Как отмечается, большую часть деструктивного контента они "подхватывали" из интернет-ресурсов страны-агрессора.

За последнее время благодаря Службе безопасности Украины:

  • В Киеве задержан ведущий инженер подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов". Он на российских интернет-платформах "Вконтакте" и "Одноклассники" периодически распространял видео с выступлениями Кадырова, который призывал к "присоединению" захваченных районов Украины в состав РФ.
  • В Ивано-Франковской области приговорили к 5 годам 6 месяцев тюрьмы жительницу Калуша, которая оправдывала российскую агрессию и предлагала выдать российским захватчикам "главных бандеровцев".
  • На Закарпатье задержан житель Береговского района, который оправдывал псевдореферендумы в захваченных районах на юге и востоке нашего государства. Кроме этого, на территории области разоблачены два вражеских агитатора из Беларуси, которые имели виды на жительство в Украине. По данным следствия, они создали несколько пропагандистских аккаунтов в соцсетях, которые использовались для дискредитации Сил обороны и разжигания антисемитских настроений в регионе.
  • В Запорожье сообщили о подозрении местному жителю, который в своих репостах и интернет-публикациях восхвалял российских оккупантов и оправдывал их преступления против мирных жителей.
    • СБУ на задержании интернет-агитаторов Фото: СБУ
    • СБУ на задержании интернет-агитаторов Фото: СБУ
    • СБУ на задержании интернет-агитаторов Фото: СБУ
    • СБУ на задержании интернет-агитаторов Фото: СБУ
    • СБУ на задержании интернет-агитаторов Фото: СБУ
    • СБУ на задержании интернет-агитаторов Фото: СБУ
    • СБУ на задержании интернет-агитаторов Фото: СБУ
    • СБУ на задержании интернет-агитаторов Фото: СБУ
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Отмечается, что по всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу вокзала городской станции Херсона, который был участником российской агрессии в Украине.

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