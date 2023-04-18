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СБУ затримала доньку ексгауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова на Вінниччині

18 квітня 2023 11:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
СБУ затримала доньку ексгауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова на Вінниччині
Працівник СБУ на завданні. Фото: ssu.gov.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Вінниччині Служба Безпеки України затримала ще одну прихильницю Росії. Нею виявилась 30-літня дочка колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова.

Про це повідомляє СБУ у своєму телеграм-каналі.

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Деталі

За словами поліцейських, після приходу окупаційної слади до селища, фігурантка добровільно підтримала загарбників. Ба більше — вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації, де отрмала посаду очільниці "відділу", який займався освітніми "стандартами" Росії на окупованих територіях.

СБУ під час затримання ворожої поплічниці. Фото: ssu.gov.ua

"Вона (— Ред.) змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях. Крім того, організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора в окупованій частині Херсонщини", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у СБУ, колаборантка була представником на прокремлівській конференції "Ми разом з Росією" у липні 2022 року. Під час форуму учасники проголосували за так звану "декларацію розвитку регіону", яка мала на меті лише один план — повне інтегрування півдня України в економіку Російської Федерації.

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СБУ затримала доньку гауляйтера Чорнобаївки. Фото:ssu.gov.ua 

Після звільнення Херсонщини, колаборатнка переїхала на Вінниччину. Там вона переховувалсь під виглядом переселенки.

Наразі триває слідство для встановлення всіх деталей злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років увʼязнення.

Нещодавно ми писали про те, що на Харківщині СБУ затримала ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів. Вони були "чиновниками" окупаційної влади.

 

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