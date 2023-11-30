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СБУ заочно осудила пропагандистку с канала Соловьева

30 ноября 2023 19:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ заочно осудила пропагандистку с канала Соловьева
Коллаборантка Юлия Лозанова. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины заочно приговорила к 11 годам тюрьмы пропагандистку с канала Владимира Соловьева. Речь идет о коллаборантке Юлии Лозановой, которая более известна под псевдонимом Юлия Витязева. Сейчас она скрывается в России.

Об этом сообщает СБУ.

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В 2015 году пропагандистка переехала из Украины в Москву. В России она начала публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

С начала полномасштабного вторжения в РФ фигурантка постоянно выступала за поддержку оккупантов. Об этом она заявляла в эфире телеканала "Соловьев Live".

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Пост СБУ. Фото: СБУ

К тому же коллаборантка стала "обозревательницей" оккупационного информагентства News Front, созданного во временно оккупированном Крыму.

СБУ установила, что Лозанова одной из первых начала оправдывать россиян в подрыве Каховской ГЭС.

"Также она регулярно использует подконтрольные Telegram-каналы для сбора донатов на нужды оккупационных группировок РФ, воюющих против Украины", — говорится в сообщении.

По материалам СБУ суд признал Лозанову виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ей назначено заочно 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по физическому задержанию и привлечению Лозановой к ответственности за преступления против Украины.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю командующего центральным военным округом России, генерал-лейтенанту ВС РФ Евгению Поплавскому. Он совершал карательные операции против украинцев во время захвата Лимана в Донецкой области.

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