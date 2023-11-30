СБУ заочно засудила пропагандистку з каналу Соловйова

Колаборантка Юлія Лозанова. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України заочно засудила до 11 років тюрми пропагандистку з каналу Володимира Соловйова. Йдеться про колаборантку Юлію Лозанову, яка більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва. Наразі вона переховується в Росії.

Про це повідомляє СБУ.

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У 2015 році пропагандистка переїхала з України до Москви. У Росії вона почала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

З початку повномасштабного вторгнення РФ фігурантка постійно виступала за підтримку окупантів. Про це вона заявляла в ефірах на телеканалі "Соловьев Live".

Допис СБУ. Фото: СБУ

До того ж колаборантка стала "оглядачкою" окупаційного інформагентства News Front, яке створили у тимчасово окупованому Криму.

СБУ встановила, що Лозанова однією з перших почала виправдовувати росіян у підриві Каховської ГЕС.

"Також вона регулярно використовує підконтрольні Telegram-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України", — йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Їй призначено заочно 11 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі тривають комплексні заходи для фізичного затримання і притягнення Лозановой до відповідальності за злочини проти України.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику командувача центрального військового округу Росії, генерал-лейтенанту ЗС РФ Євгену Поплавському. Він вчиняв каральні операції проти українців під час захоплення Лиману на Донеччині.