СБУ разоблачила преступников, которые хотели продать в Киеве 500 млн поддельных долларов
Служба безопасности Украины разоблачила банду фальшивомонетчиков. Злоумышленники хотели продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов.
Об этом сообщает СБУ.
Задержание фальшивомонетчиков
"Служба безопасности совместно с БЭБ провела спецоперацию в трех регионах Украины, в результате которой нейтрализована мощная группировка фальшивомонетчиков. Злоумышленники собирались продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов США", — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали организатора преступной группы "на горячем". Он пытался продать "пробную" партию фейковых долларов в размере 50 тысяч.
Правоохранители установили, что злоумышленники подыскивали оптовых покупателей поддельной валюты через собственные связи в криминальных кругах.
Фигуранты предлагали своим клиентам фальшивые деньги за 60% от рыночной стоимости реальных иностранных валют.
По данным следствия, незаконную деятельность организовал житель Ужгорода, который привлек в состав преступной группы двух подельников — жителей Киева и Львова.
В ходе обысков по адресам проживания и в автомобилях злоумышленников изъято более 70 тысяч долларов США, из них 50 тысяч — фейковых. Правоохранители также обнаружили специальные технические средства негласного получения информации, паспорта посторонних лиц, печати и изделия из золота, а также произведения живописи с признаками подделки.
Как накажут злоумышленников
"На основании собранных доказательств организатору группировки сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов)", — говорится в сообщении.
В настоящее время он находится под стражей. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении двум его сообщникам.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, во Львовской области работники СБУ и полиции провели спецоперацию и задержали банду рэкетиров, организованную двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу. Их задержали при получении части денег.