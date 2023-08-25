СБУ разоблачила преступников, которые хотели продать в Киеве 500 млн поддельных долларов

Задержанный злоумышленник и правоохранители. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила банду фальшивомонетчиков. Злоумышленники хотели продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Задержание фальшивомонетчиков

"Служба безопасности совместно с БЭБ провела спецоперацию в трех регионах Украины, в результате которой нейтрализована мощная группировка фальшивомонетчиков. Злоумышленники собирались продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов США", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали организатора преступной группы "на горячем". Он пытался продать "пробную" партию фейковых долларов в размере 50 тысяч.

Правоохранители установили, что злоумышленники подыскивали оптовых покупателей поддельной валюты через собственные связи в криминальных кругах.

Фигуранты предлагали своим клиентам фальшивые деньги за 60% от рыночной стоимости реальных иностранных валют.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал житель Ужгорода, который привлек в состав преступной группы двух подельников — жителей Киева и Львова.

В ходе обысков по адресам проживания и в автомобилях злоумышленников изъято более 70 тысяч долларов США, из них 50 тысяч — фейковых. Правоохранители также обнаружили специальные технические средства негласного получения информации, паспорта посторонних лиц, печати и изделия из золота, а также произведения живописи с признаками подделки.

Обыск у злоумышленников. Фото: СБУ

Обыск у злоумышленников. Фото: СБУ

Обыск у злоумышленников. Фото: СБУ

Обыск у злоумышленников. Фото: СБУ

Как накажут злоумышленников

"На основании собранных доказательств организатору группировки сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов)", — говорится в сообщении.

В настоящее время он находится под стражей. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении двум его сообщникам.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.



Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области работники СБУ и полиции провели спецоперацию и задержали банду рэкетиров, организованную двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое "прошлое" и призвались на военную службу. Их задержали при получении части денег.