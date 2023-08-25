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СБУ викрила злочинців, які хотіли продати в Києві 500 млн підроблених доларів

25 серпня 2023 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ викрила злочинців, які хотіли продати в Києві 500 млн підроблених доларів
Затриманий зловмисник та правоохоронці. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України викрила банду фальшивомонетників. Зловмисники хотіли продати у Києві пів мільйона підроблених доларів.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання фальшивомонетників

"Служба безпеки спільно з БЕБ провела спецоперацію у трьох регіонах України, у результаті якої нейтралізовано потужне угруповання фальшивомонетників. Зловмисники збиралися продати у Києві пів мільйона підроблених доларів США", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали організатора злочинної групи "на гарячому". Він намагався продати "пробну" партію фейкових доларів у розмірі 50 тисяч.
 
Правоохоронці встановили, що зловмисники підшукували оптових покупців підробленої валюти через власні зв’язки у кримінальних колах.

Фігуранти пропонували своїм клієнтам фальшиві гроші за 60% від ринкової вартості реальних іноземних валют.

За даними слідства, незаконну діяльність організував мешканець Ужгорода, який залучив до складу злочинної групи двох спільників — жителів Києва та Львова.

Під час обшуків за адресами проживання та в автомобілях зловмисників вилучено понад 70 тисяч доларів США, з них 50 тисяч — фейкових. Правоохоронці також виявили спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, паспорти сторонніх осіб, печатки та вироби із золота, а також твори живопису з ознаками підробки.

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Обшук у зловмисників. Фото: СБУ
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Обшук у зловмисників. Фото: СБУ
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Обшук у зловмисників. Фото: СБУ
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Обшук у зловмисників. Фото: СБУ

Як покарають зловмисників

"На підставі зібраних доказів організатору угруповання повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів)", — йдеться у повідомленні.

Наразі він перебуває під вартою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. 
 
Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Львівщині працівники СБУ та поліції провели спецоперацію та затримали банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу. Їх затримали під час отримання частини грошей.
 

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