Правоохранители разоблачили продовольственную корпорацию, финансировавшую фонд Пушилина

Компания имела часть активов на оккупированной территории Донецкой области

Правоохранители разоблачили в Днепропетровской области продовольственную корпорацию, финансировавшую террористическую организацию "ДНР". Дельцы имели часть активов на оккупированных территориях.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Подробности

Сообщается, что у компании была часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и она платила "налоги" террористам. По данным СБУ, предприятие перечислило в бюджет самопровозглашенной "ДНР" более 4 млн. гривен.

Кроме того, правоохранители узнали, что эта корпорация осуществляла "отчисления" в "фонд" главаря боевиков Дениса Пушилина в поддержку российских оккупационных группировок. Отмечается, что предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.

"В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения — на Днепропетровщину. Другая часть бизнеса все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Однако владелец компании наладил сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации. Снабжение продукции осуществлялось через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в захваченных районах.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос по уведомлению о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ задержала сотрудника Укрзализныци, корректировавшего удары по Киеву.