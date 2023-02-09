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СБУ викрила продовольчу корпорацію, яка фінансувала "фонд" ватажка "ДНР" Пушиліна

9 лютого 2023 16:23
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Правоохоронці викрили продовольчу корпорацію, яка фінансувала фонд Пушиліна
Компанія мала частину активів на окупованій території Донецької області
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Правоохоронці викрили у Дніпропетровській області продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію "ДНР". Ділки мали частину активів на окупованих територіях.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Деталі

Повідомляється, що компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області та сплачувала "податки" терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у бюджет самопроголошеної "ДНР" понад 4 млн гривень.

Окрім того, правоохоронці дізнались, що ця корпорація здійснювала "відрахування" до "фонду" ватажка бойовиків Дениса Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань. Зазначається, що підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

"У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення — на Дніпропетровщину. Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України", — йдеться у повідомленні СБУ.

Однак власник компанії налагодив збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції здійснювалося через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 110-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топ-менеджерам корпорації та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який коригував удари по Києву.

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