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Працював на ФСБ і коригував удари по Києву: СБУ затримала співробітника Укрзалізниці

9 лютого 2023 10:09
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який коригував удари по Києву: що відомо
Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства "Укрзалізниця". Ним виявився діючий посадовець Регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба рф залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

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Що відомо про затриманого

Як розповіли в СБУ, у разі захоплення регіону росіяни обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.

"Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником фсб, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України. Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві", — йдеться у повідомленні. 

У разі отримання розвідувальних відомостей, як зазначають у спецслужбі, росіяни планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі.

"Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові", зазначають в СБУ. 

Що знайшли під час обшуків

Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури.

Зловмисникам загрожує покарання — до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд виніс вирок 58-річному киянину, який коригував удари армії рф по столиці. Чоловік отримав 15 років за ґратами за співпрацю з окупантами.

Зрадник після початку повномасштабного вторгнення створив публічний Telegram-канал, де розміщував координати базування українських захисників та локації критичної інфраструктури. Так, серед активних користувачів цього каналу були учасники окупаційних угруповань рф, які використовували оприлюднені відомості для ракетно-артилерійських обстрілів столиці.

Також раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала  коригувальника вогню по Харкову. Агент рф передавав дані окупантам про місця дислокації ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.

Відомо, що зрадник фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харкова і передавав їх представникам ворога. Потім окупанти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак.

Нещодавно також СБУ викрила ще одного агента фсб у ході спецоперації на Одещині. Поплічник агресора збирав дані, аби коригувати удари рф.

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