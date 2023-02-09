СБУ задержала сотрудника Укрзализныци, корректировавшего удары по Киеву: что известно

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

Служба безопасности разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества "Укрзализныця". Им оказался действующий чиновник Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба рф привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Что известно о задержанном

Как рассказали в СБУ, в случае захвата региона россияне обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.

"Злоумышленник находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который координировал его разведывательно-подрывную деятельность против Украины. В первую очередь агрессора интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ. Кроме этого, вражеский приспешник пытался передать энергогенерирующих предприятий в Киеве", — говорится в сообщении.

В случае получения разведывательных сведений, как отмечают в спецслужбе, россияне планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре.

"Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно уличили российского агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали в Чернигове", — отмечают в СБУ.

Что нашли во время обысков

Во время обысков правоохранители обнаружили смартфоны с перепиской с представителем российской спецслужбы.

Следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех организаторов и участников российской агентуры.

Злоумышленникам грозит наказание — до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что суд вынес приговор 58-летнему киевлянину, корректировавшему удары армии рф по столице. Мужчина получил 15 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами.

Предатель после начала полномасштабного вторжения создал публичный Telegram-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локацию критической инфраструктуры. Так, среди активных пользователей этого канала были участники оккупационных группировок россии, которые использовали обнародованные сведения для ракетно-артиллерийских обстрелов столицы.

Также ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня по Харькову. Агент рф передавал данные оккупантам о местах дислокации ВСУ и объектах критической инфраструктуры.

Известно, что предатель фиксировал место дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харькова и передавал их представителям врага. Затем оккупанты использовали указанные локации как потенциальные цели для ракетных атак.

Недавно также СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе спецоперации в Одесской области. Приспешник агрессора собирал данные, чтобы корректировать удары рф.