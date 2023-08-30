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СБУ и БЭБ разоблачили новые преступления российского олигарха Шелкова в Украине

30 августа 2023 14:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
СБУ и БЭБ разоблачили новые преступления российского олигарха Шелкова в Украине
Российский олигарх Михаил Шелков. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила новые преступления подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова. Он причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор.

Об этом сообщили на сайте СБУ.

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Шелков обходил санкции

Компетентные органы установили, что Шелков обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию в одной из стран Европы.

""На бумаге" это иностранное предприятие выступало заказчиком титанового сырья в ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" из Днепропетровской области. Впрочем, на самом деле украинскую продукцию по железной дороге отправляли в Россию", — сообщили в СБУ.

Такая схема действовала до полномасштабного вторжения РФ и приносила организаторам сделки миллионные сверхприбыли посредством неуплаты налогов и сокрытия реальных доходов.

Таким образом, в течение 2020-2021 годов фигуранты этого дела нанесли государственному бюджету Украины ущерб на около 100 млн грн.

На основе доказательной базы СБУ и БЭБ Шелкову сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
  • 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Ранее мы сообщали, что Европейская комиссия работает над возможностью введения санкций против семей российских олигархов. Для этого требуется новый санкционный механизм.

Напомним, в Днепропетровской области была пресечена попытка вывоза с территории Украины имущества российского олигарха, которое было национализировано. Россиянин находится под украинскими санкциями.

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