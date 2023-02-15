Російський олігарх намагався вивезти майно з націоналізованого Україною підприємства

Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з України, — ОГП
У Дніпропетровській області була припинена спроба вивезення з території України майна російського олігарха, яке було націоналізоване. Росіянин перебуває під українськими санкціями.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
-
У рф помітили дивну активність літаків "судного дня"
-
Зірка "Кварталу 95" вийшла на зв'язок після операції: як зараз виглядає акторка
-
Пожежа на Одещині забрала життя дворічної дитини
-
Україна закликала світ відреагувати на блокування росією "зернового коридору"
-
У росії сталося два землетруси за добу: чи є жертви
-
Стало відомо, чому росіяни зазнають шалених втрат у боях
-
Деякі країни посилять захист України: Резніков про ППО
-
Вимагав хабар за пом’якшення вироку: на Одещині судитимуть експоліцейського
-
Росіяни і надалі будуть наступати, але цей наступ не порівняти із минулорічним вторгненням, — ГУР
-
У Новій Зеландії стався землетрус: поштовхи були "масштабні та потужні"
Спроба крадіжки
Офіс генпрокурора встановив, що один із російських олігархів, який перебуває під українськими санкціями, намагався вивезти з території України його майно, яке було націоналізоване.
Рухоме майно перебувало на території націоналізованого підприємства у Дніпропетровській області.
Дії на випередження
Українські правоохоронці зуміли запобігти спробі викрадення майна.
Під час обшуків на підприємствах було виявлено 100 одиниць автомобільної та сільськогосподарської техніки, 6 залізничних вагонів, промислове обладнання, мінеральні добрива, сільськогосподарську продукцію вагою 1 155 тон, а також 5,5 тисяч контейнерів з титановим концентратом.
Це рухоме майно готувалося до вивезення з України. Його загальна вартість становить понад 150 млн грн.
Нагадаємо, що США передадуть Україні 5,4 млн доларів, конфісковані в російського олігарха Костянтина Малофєєва. Кошти будуть використані для компенсації шкоди, завданої Україні агресією рф. Це буде перша в історії передача конфіскованих російських активів для використання в Україні.
Фото: СБУ