Російський олігарх намагався вивезти майно з націоналізованого Україною підприємства

Росіянин намагався викрасти націоналізоване у нього майно

У Дніпропетровській області була припинена спроба вивезення з території України майна російського олігарха, яке було націоналізоване. Росіянин перебуває під українськими санкціями.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Спроба крадіжки

Офіс генпрокурора встановив, що один із російських олігархів, який перебуває під українськими санкціями, намагався вивезти з території України його майно, яке було націоналізоване.

Рухоме майно перебувало на території націоналізованого підприємства у Дніпропетровській області.

Дії на випередження

Українські правоохоронці зуміли запобігти спробі викрадення майна.

Під час обшуків на підприємствах було виявлено 100 одиниць автомобільної та сільськогосподарської техніки, 6 залізничних вагонів, промислове обладнання, мінеральні добрива, сільськогосподарську продукцію вагою 1 155 тон, а також 5,5 тисяч контейнерів з титановим концентратом.

Це рухоме майно готувалося до вивезення з України. Його загальна вартість становить понад 150 млн грн.

Нагадаємо, що США передадуть Україні 5,4 млн доларів, конфісковані в російського олігарха Костянтина Малофєєва. Кошти будуть використані для компенсації шкоди, завданої Україні агресією рф. Це буде перша в історії передача конфіскованих російських активів для використання в Україні.

Фото: СБУ