Российский олигарх пытался вывезти имущество из национализированного Украиной предприятия

Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из Украины, — ОГП
В Днепропетровской области была пресечена попытка вывоза с территории Украины имущества российского олигарха, которое было национализировано. Россиянин находится под украинскими санкциями.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
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Попытка кражи
Офис генпрокурора установил, что один из находящихся под украинскими санкциями российских олигархов пытался вывезти с территории Украины его имущество, которое было национализировано.
Движимое имущество находилось на территории национализированного предприятия в Днепропетровской области.
Действия на опережение
Украинские правоохранители сумели предотвратить попытку похищения имущества.
В ходе обысков на предприятиях было обнаружено 100 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, 6 железнодорожных вагонов, промышленное оборудование, минеральные удобрения, сельскохозяйственную продукцию весом 1 155 тонн, а также 5,5 тысячи контейнеров с титановым концентратом.
Это движимое имущество готовилось к вывозу из Украины. Его общая стоимость составляет более 150 млн. грн.
Напомним, что США передадут Украине 5,4 млн долларов, конфискованные у российского олигарха Константина Малофеева. Средства будут использованы для компенсации ущерба, причиненного Украине агрессией россии. Это будет первая в истории передача конфискованных российских активов для использования в Украине.
Фото: СБУ