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Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из Украины, — ОГП

15 февраля 2023 11:25
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Российский олигарх пытался вывезти имущество из национализированного Украиной предприятия
Россиянин пытался похитить национализированное у него имущество
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В Днепропетровской области была пресечена попытка вывоза с территории Украины имущества российского олигарха, которое было национализировано. Россиянин находится под украинскими санкциями.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Попытка кражи

Офис генпрокурора установил, что один из находящихся под украинскими санкциями российских олигархов пытался вывезти с территории Украины его имущество, которое было национализировано.

Движимое имущество находилось на территории национализированного предприятия в Днепропетровской области.

Действия на опережение

Украинские правоохранители сумели предотвратить попытку похищения имущества.

В ходе обысков на предприятиях было обнаружено 100 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, 6 железнодорожных вагонов, промышленное оборудование, минеральные удобрения, сельскохозяйственную продукцию весом 1 155 тонн, а также 5,5 тысячи контейнеров с титановым концентратом.

Это движимое имущество готовилось к вывозу из Украины. Его общая стоимость составляет более 150 млн. грн.

Напомним, что США передадут Украине 5,4 млн долларов, конфискованные у российского олигарха Константина Малофеева. Средства будут использованы для компенсации ущерба, причиненного Украине агрессией россии. Это будет первая в истории передача конфискованных российских активов для использования в Украине.

Фото: СБУ

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