СБУ та БЕБ викрили нові злочини російського олігарха Шелкова в Україні

Російський олігарх Михайло Шелков. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила нові злочини підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова. Він причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Про це повідомили на сайті СБУ.

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Компетентними органами встановлено, що Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з країн Європи.

""На папері" це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в Росію", — повідомили в СБУ.

Така схема діяла до повномасштабного вторгнення РФ і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів.

Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти цієї справи завдали державному бюджету України збитків на близько 100 млн грн.

На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));

209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Раніше ми повідомляли, Європейська комісія працює над можливістю запровадження санкцій проти сімей російських олігархів. Для цього потрібен новий санкційний механізм.

Нагадуємо, у Дніпропетровській області була припинена спроба вивезення з території України майна російського олігарха, яке було націоналізоване. Росіянин перебуває під українськими санкціями.