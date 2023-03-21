СБУ сообщила о подозрении коллаборанту, который "возглавил" ЗАЭС Юрию Черничуку: детали
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении нынешнему "главе" Запорожской АЭС Юрию Черничуку. Мужчина до оккупации региона занимал должность заместителя главного инженера.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Подробности
Так, по данным следствия, Юрий Черничук добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. В частности, он предложил им свою помощь в войне против Украины.
Уже после захвата захватчиками Запорожской атомной электростанции Черничук согласился возглавить созданную на ее базе фейковую "эксплуатирующую организацию АЭС", которая фактически подчиняется "Росатому".
"На этой "должности" он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с псевдоучреждением, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме рф", — говорится в сообщении.
Кроме того, Черничук был гостем на российских пропагандистских телеканалах, где он отрицал факты российских обстрелов украинской АЭС.
Также СБУ задокументировала преступную деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции. Там снял заказной репортаж для кремля по захвату энергообъекта и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.
Напомним, ранее мы писали, что Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в госизмене бывшему "беркутовцу". Мужчина возглавил спецотряд оккупантов в захваченном Крыму.