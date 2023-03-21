СБУ повідомила про підозру колаборанту, який "очолив" ЗАЕС Юрію Чернічуку: деталі

Колаборант пішов на добровільну співпрацю з ворогом

Служба безпеки України повідомила про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької АЕС Юрію Чернічуку. Чоловік до окупації регіону обіймав посаду заступника головного інженера.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Так, за даними слідства Юрій Чернічук добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами. Зокрема, він запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Вже після захоплення загарбниками Запорізької атомної електростанції Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову "експлуатуючу організацію АЕС", яка фактично підпорядковується "Росатому".

"На цій "посаді" він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми рф", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Чернічук був "гостем" на російських пропагандистських телеканалах, де він заперечував факти російських обстрілів української АЕС.

Також СБУ задокументовала злочинну діяльність російського блогера — Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції. Там відзняв замовний репортаж для кремля щодо захоплення енергооб’єкта та поширював його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Офіс генерального прокурора повідомив про підозру у держзраді колишньому "беркутівцю". Чоловік очолив спецзагін окупантів у захопленому Криму.