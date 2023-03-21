Офіс генпрокурора повідомив про підозру екскомандиру кримського "Беркуту"

Колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру у держзраді колишньому "беркутівцю". Чоловік очолив спецзагін окупантів у захопленому Криму.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Так, за даними слідства, у 2014 році екскомандир полку міліції добровільно перейшов на бік ворога. Зокрема, він вступив на службу до незаконно утвореного територіального органу міністерства внутрішніх справ рф — "Міністерства внутрішніх справ по Республіці Крим".

Зазначається, що підозрюваний обійняв посаду командира так званого спеціального загону швидкого реагування "СОБР".

"Тим самим він сприяв функціонуванню незаконно створених окупаційних правоохоронних органів рф на території АР Крим, зміцненню їх влади та недопущенні контролю України над цією територією", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що працівники СБУ під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області спіймали двох інформаторів фсб, які збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.