Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-командиру крымского "Беркута"
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в госизмене бывшему "беркутовцу". Мужчина возглавил спецотряд оккупантов в захваченном Крыму.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
-
Прокуратура установила личность оккупанта, который летом расстрелял легковой автомобиль под Изюмом
-
Почему лучше есть магазинный майонез, а не домашний: ученые дали неожиданное объяснение
-
Неплательщиков этого налога поставят "на счетчик": как будут начисляться штрафы
-
Буяльский поделился впечатлением от возвращения в сборную Украины
-
Два смертельных ДТП в Одесской области: появились подробности столкновения грузовиков
-
В "Нафтогазе" объяснили, как потребители могут сэкономить при уплате за газ
-
Голливудская актриса прогулялась голышом и оказалась в психбольнице
-
Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ
-
Под ОВА плетут сетки: одесские волонтеры остались без помещения
-
В Мариуполе оккупанты заставляют детей смотреть пропагандистский фильм о Крыме
Подробности
По данным следствия, в 2014 году экс-командир полка милиции добровольно перешел на сторону врага. В частности, он поступил на службу в незаконно образованный территориальный орган министерства внутренних дел рф — "Министерства внутренних дел по Республике Крым".
Отмечается, что подозреваемый вступил в должность командира так называемого специального отряда быстрого реагирования "СОБР".
"Тем самым он способствовал функционированию незаконно созданных оккупационных правоохранительных органов россии на территории АР Крым, укреплению их власти и недопущению контроля Украины над этой территорией", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что работники СБУ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области поймали двух информаторов фсб, которые собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении.