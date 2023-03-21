Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-командиру крымского "Беркута"

Коллаборант добровольно пошел на сотрудничество с врагом

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в госизмене бывшему "беркутовцу". Мужчина возглавил спецотряд оккупантов в захваченном Крыму.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, в 2014 году экс-командир полка милиции добровольно перешел на сторону врага. В частности, он поступил на службу в незаконно образованный территориальный орган министерства внутренних дел рф — "Министерства внутренних дел по Республике Крым".

Отмечается, что подозреваемый вступил в должность командира так называемого специального отряда быстрого реагирования "СОБР".

"Тем самым он способствовал функционированию незаконно созданных оккупационных правоохранительных органов россии на территории АР Крым, укреплению их власти и недопущению контроля Украины над этой территорией", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что работники СБУ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области поймали двух информаторов фсб, которые собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении.