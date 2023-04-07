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СБУ объявила подозрение российскому священнику-блогеру: в чем его обвиняют

7 апреля 2023 17:16
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Андрей Ткачев
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Служба безопасности собрала обоснованную доказательную базу еще одного представителя РПЦ, который занимается подрывной деятельностью против Украины. Фигурантом является протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев – выпускник факультета спецпропаганды военного института министерства обороны СССР в Москве.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Что известно о подозреваемом

В 2013 году был назначен руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь".

"Именно тогда он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, где ставил под сомнение существование украинской государственности", — рассказали в СБУ.

Вскоре Ткачев переехал в Москву, а в начале полномасштабного вторжения публично поддержал российских оккупантов. Для этого, как отмечают в спецслужбе, он создал собственные каналы Telegram и YouTube, на которые подписалось почти 1,3 млн пользователей.

"Там он публикует свои "проповеди", в которых призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины. Задокументировано, что московский клирик предлагал рашистам наносить религиозные надписи на российские снаряды, которые агрессор использует для ракетных ударов по украинским городам. В эфирах центральных каналов россии, где активно оправдывает военные преступления Кремля", — говорится в сообщении.

По каким статьям подозрение

В ведомстве отметили, что инициированная Службой безопасности экспертиза полностью подтвердила факты преступной деятельности фигуранта.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ добавили, что злоумышленник находится на территории россии. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители задержали священнослужителя одного из храмов УПЦ (МП). Его подозревают в развращении родных дочерей.

Также ранее Служба безопасности заблокировала еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу на Буковине. Подозрение получил священнослужитель УПЦ (МП) на Буковине, который помогал уклонистам убегать от мобилизации.

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