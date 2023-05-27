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СБУ объявила подозрение приспешникам РФ, среди которых экс-работница Минюста

27 мая 2023 13:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ объявила подозрение приспешникам РФ, среди которых экс-работница Минюста
Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении четырем приспешникам России. Среди них чиновники МЧС РФ и бывшая работница Минюста.

Об этом сообщает СБУ.

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Подозрение российским приспешникам

"Среди разоблаченных приспешников врага — рецидивист, который в 2021 году был приговорен к 10 годам заключения за преступления в составе подконтрольной РФ "казачьей национальной гвардии войска Донского", — говорится в сообщении.

Он скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области. С сентября 2022 года фигурант возглавил российский "Лисичанский пожарно-спасательный отряд".

Еще двое злоумышленников — монтер провайдерской фирмы и бывший чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. После оккупации части региона, правонарушители поддержали военных РФ и начали с ними сотрудничать.

Россияне назначили монтера руководителем образованного оккупантами "отдела внутренней политики администрации Лисичанска", а другой фигурант возглавил "пожарно-спасательную часть МЧС ЛНР".

Правоохранители сообщили трем фигурантам подозрения по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Подозрение экс-работнице Минюста

СБУ задокументировала преступные действия бывшей работницы Минюста. В марте 2022 года она скрылась на временно захваченной территории Донецкой области.

"Там она находилась в постоянной связи с боевиками, оправдывала российскую вооруженную агрессию и призывала местных жителей поддержать рашистов", — говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители объявили злоумышленницу в розыск.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала приспешника Кремля, готовившего подрыв на железнодорожном объекте в Авдеевке, Донецкая область. Таким образом оккупанты пытались уничтожить логистику ВСУ.

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