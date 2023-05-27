СБУ объявила подозрение приспешникам РФ, среди которых экс-работница Минюста
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении четырем приспешникам России. Среди них чиновники МЧС РФ и бывшая работница Минюста.
Об этом сообщает СБУ.
Подозрение российским приспешникам
"Среди разоблаченных приспешников врага — рецидивист, который в 2021 году был приговорен к 10 годам заключения за преступления в составе подконтрольной РФ "казачьей национальной гвардии войска Донского", — говорится в сообщении.
Он скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области. С сентября 2022 года фигурант возглавил российский "Лисичанский пожарно-спасательный отряд".
Еще двое злоумышленников — монтер провайдерской фирмы и бывший чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. После оккупации части региона, правонарушители поддержали военных РФ и начали с ними сотрудничать.
Россияне назначили монтера руководителем образованного оккупантами "отдела внутренней политики администрации Лисичанска", а другой фигурант возглавил "пожарно-спасательную часть МЧС ЛНР".
Правоохранители сообщили трем фигурантам подозрения по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Подозрение экс-работнице Минюста
СБУ задокументировала преступные действия бывшей работницы Минюста. В марте 2022 года она скрылась на временно захваченной территории Донецкой области.
"Там она находилась в постоянной связи с боевиками, оправдывала российскую вооруженную агрессию и призывала местных жителей поддержать рашистов", — говорится в сообщении.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители объявили злоумышленницу в розыск.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала приспешника Кремля, готовившего подрыв на железнодорожном объекте в Авдеевке, Донецкая область. Таким образом оккупанты пытались уничтожить логистику ВСУ.