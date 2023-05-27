СБУ оголосила підозру поплічникам РФ, серед яких експрацівниця Мін'юсту
Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом поплічникам Росії. Серед них посадовці МНС РФ та колишня працівниця Мін'юсту.
Про це повідомляє СБУ.
Підозра російським поплічникам
"Серед викритих поплічників ворога — рецидивіст, якого у 2021 році було засуджено до 10 років ув’язнення за злочини у складі підконтрольної РФ "козачої національної гвардії війська Донського", — йдеться у повідомленні.
Він переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області. З вересня 2022 року фігурант очолив російський "Лисичанський пожежно-рятувальний загін".
Ще двоє зловмисників — монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій. Після окупації частини регіону правопорушники підтримали військових РФ та почали з ними співпрацювати.
Росіяни призначили монтера керівником утвореного окупантами "відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська", а інший фігурант очолив "пожежно-рятувальну частину МНС ЛНР".
Правоохоронці повідомили трьом фігурантам підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Підозра експрацівниці Мін'юсту
СБУ задокументувала злочинні дії колишньої працівниці Мін’юсту. У березні 2022 року вона втекла на тимчасово захоплену територію Донецької області.
"Там вона перебувала на постійному зв’язку з бойовиками, виправдовувала російську збройну агресію і закликала місцевих жителів підтримати рашистів", — йдеться у повідомленні.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці оголосили зловмисницю у розшук.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала поплічника Кремля, який готував підрив на залізничному об’єкті в Авдіївці, Донецька область. У такий спосіб окупанти намагались знищити логістику ЗСУ.