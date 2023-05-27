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СБУ оголосила підозру поплічникам РФ, серед яких експрацівниця Мін'юсту

27 травня 2023 13:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ оголосила підозру поплічникам РФ, серед яких експрацівниця Мін'юсту
Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом поплічникам Росії. Серед них посадовці МНС РФ та колишня працівниця Мін'юсту.

Про це повідомляє СБУ.

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Підозра російським поплічникам

"Серед викритих поплічників ворога — рецидивіст, якого у 2021 році було засуджено до 10 років ув’язнення за злочини у складі підконтрольної РФ "козачої національної гвардії війська Донського", — йдеться у повідомленні. 

Він переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області. З вересня 2022 року фігурант очолив російський "Лисичанський пожежно-рятувальний загін".

Ще двоє зловмисників — монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій. Після окупації частини регіону правопорушники підтримали військових РФ та почали з ними співпрацювати. 

Росіяни призначили монтера керівником утвореного окупантами "відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська", а інший фігурант очолив "пожежно-рятувальну частину МНС ЛНР".

Правоохоронці повідомили трьом фігурантам підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Підозра експрацівниці Мін'юсту

СБУ задокументувала злочинні дії колишньої працівниці Мін’юсту. У березні 2022 року вона втекла на тимчасово захоплену територію Донецької області. 

"Там вона перебувала на постійному зв’язку з бойовиками, виправдовувала російську збройну агресію і закликала місцевих жителів підтримати рашистів", — йдеться у повідомленні. 

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці оголосили зловмисницю у розшук. 

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала поплічника Кремля, який готував підрив на залізничному об’єкті в Авдіївці, Донецька область. У такий спосіб окупанти намагались знищити логістику ЗСУ.

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