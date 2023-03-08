​​​СБУ и БЭБ разоблачили 100-миллионную схему хищения государственного газа

Злоумышленники похищали газ, принадлежавший "Оператору газотранспортной системы Украины"

Украинские спецслужбы прекратили преступную деятельность по похищению природного газа, принадлежавшего "Оператору газотранспортной системы Украины". Общая сумма украденного – около 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Хищение газа

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили преступную схему хищения газа, принадлежащего ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

К схеме был причастен менеджер одной из частных компаний, специализирующийся на продаже газа.

Преступная схема

Злоумышленники, как установило следствие, наладили процесс незаконного отбора газа и продаж третьим лицам.

"Для совершения сделки ее организаторы предоставили Оператору ГТС поддельные банковские гарантии выполнения обязательства на общую сумму 195 млн грн, что позволило закачать природный газ в газохранилища без фактического расчета за сырье", — говорится в заявлении СБУ.

Сумма махинации

По представлению СБУ суд арестовал около 3,5 млн. кубометров газа, который злоумышленники похитили у государственного предприятия.

Общая сумма арестованного газа составляет 100 млн. грн.

Напомним, в феврале сообщалось, что Государственное бюро расследований занялось делом о хищении средств по добыче отечественного природного газа. По делу, в частности, фигурирует депутат ВР VIII созыва, у которого был проведен обыск.

Фото: Facebook "Оператор ГТС Украины"