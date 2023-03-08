СБУ и БЭБ разоблачили 100-миллионную схему хищения государственного газа
Украинские спецслужбы прекратили преступную деятельность по похищению природного газа, принадлежавшего "Оператору газотранспортной системы Украины". Общая сумма украденного – около 100 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
-
Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев
-
Какой праздник отмечают 9 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Одесские медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение
-
На технике оккупантов в Мариуполе заметили новые отметки
-
Эмоции города: весенний праздник в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE
-
Британия выразила обеспокоенность одобрением закона об "иноагентах" в Грузии
-
Возле Бахмута пограничники из минометов уничтожили восемь оккупантов
-
Собратья из 30-й бригады назвали имя расстрелянного военного за слова "Слава Украине", — Маляр
-
Надругательство над могилой военного ради ролика в TikTok: что угрожает подросткам-вандалам
-
Гуманитарный штаб Одесской области рекомендует переход на денежную адресную помощь
Хищение газа
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили преступную схему хищения газа, принадлежащего ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".
К схеме был причастен менеджер одной из частных компаний, специализирующийся на продаже газа.
Преступная схема
Злоумышленники, как установило следствие, наладили процесс незаконного отбора газа и продаж третьим лицам.
"Для совершения сделки ее организаторы предоставили Оператору ГТС поддельные банковские гарантии выполнения обязательства на общую сумму 195 млн грн, что позволило закачать природный газ в газохранилища без фактического расчета за сырье", — говорится в заявлении СБУ.
Сумма махинации
По представлению СБУ суд арестовал около 3,5 млн. кубометров газа, который злоумышленники похитили у государственного предприятия.
Общая сумма арестованного газа составляет 100 млн. грн.
Напомним, в феврале сообщалось, что Государственное бюро расследований занялось делом о хищении средств по добыче отечественного природного газа. По делу, в частности, фигурирует депутат ВР VIII созыва, у которого был проведен обыск.
Фото: Facebook "Оператор ГТС Украины"