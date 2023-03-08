​​​​​​​СБУ і БЕБ викрили 100-мільйонну схему розкрадання державного газу

Зловмисники викрадали газ, який належав "Оператору газотранспортної системи України"

Українські спецслужби припинили злочинну діяльність із викрадення природного газу, який належав "Оператору газотранспортної системи України". Загальна сума вкраденого — близько 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Розкрадання газу

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили злочинну схему розкрадання газу, який належить ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

До схеми був причетний менеджер однієї із приватних компаній, що спеціалізується на продажу газу.

Злочинна схема

Зловмисники, як встановило слідство, налагодили процес незаконного відбору газу і продажу третім особам.

"Для здійснення оборудки її організатори подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн грн, що дало змогу закачати природний газ в газосховища без фактичного розрахунку за сировину", — говориться у заяві СБУ.

Сума махінації

За поданням СБУ суд заарештував близько 3,5 млн кубометрів газу, який зловмисники викрали у державного підприємства.

Загальна сума заарештованого газу становить 100 млн грн.

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що Державне бюро розслідувань зайнялося справою про розкрадання коштів на видобутку вітчизняного природного газу. У справі, зокрема, фігурує депутат ВР VIII скликання, у якого провели обшук.

Фото: Facebook "Оператор ГТС України"