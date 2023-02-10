ДБР провело обшуки у народного депутата 8 скликання

Колишнього народного депутата звинуватили у завданні збитків державі на сотні мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань зайнялося справою про розкрадання коштів на видобутку вітчизняного природного газу. У справі, зокрема, фігурує депутат ВР VIII скликання, у якого провели обшук.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Злочинна газова схема

ДБР повідомило про викриття протиправної діяльності ексвисокопосадовців, які отримували незаконні прибутки від видобутку газу на території України.

До схеми з розкрадання коштів причетний, зокрема, депутат Верховної Ради VIII скликання.

У помешканні, де живе екснардеп, був проведений обшук.

Деталі злочину

Державне бюро розслідувань зазначає, що колишній народний депутат за попередньою змовою із посадовцями кількох профільних підприємств (ПрАТ "НАК "Надра України", Держгеонадра, ТОВ "Сахалінське") та комерційних фірм завдав величезних збитків державному бюджету.

Йдеться про період з 2003 по 2022 роки, а можлива сума збитків сягає сотень мільйонів доларів.

Колишній нардеп курував надання державними структурами спецдозволів на видобуток природного газу на території України. Такі дозволи надавалися з порушенням процедур.

"У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали "до кишені" організатори оборудки", — наголосили у Державному бюро розслідувань.

Кримінальна справа

Кримінальне провадження у цій справі було відкрите за фактом зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Керує процесом досудового слідства Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, що у січні Державне бюро розслідувань у Дніпропетровській області блокувало велику схему розкрадання харчових продуктів для військових. У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а у військові частини надсилали інші обсяги.

Фото: ДБР