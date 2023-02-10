ГБР провело обыски у народного депутата 8 созыва

Бывшего народного депутата обвинили в нанесении ущерба государству на сотни миллионов гривен

Государственное бюро расследований занялось делом о хищении средств на добыче отечественного природного газа. По делу, в частности, фигурирует депутат ВР VIII созыва, у которого был проведен обыск.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Преступная газовая схема

ДБР сообщило о разоблачении противоправной деятельности эксвысокочиновников, получавших незаконные доходы от добычи газа на территории Украины.

К схеме по хищению средств причастен, в частности, депутат Верховной Рады VIII созыва.

В доме, где живет экснардеп, был произведен обыск.

Детали преступления

Государственное бюро расследований отмечает, что бывший народный депутат по предварительному сговору с должностными лицами нескольких профильных предприятий (ЧАО "НАК "Недра Украины", Госгеонадра, ООО "Сахалинское") и коммерческих фирм нанес огромный ущерб государственному бюджету.

Речь идет о периоде с 2003 по 2022 годы, а возможная сумма ущерба достигает сотен миллионов долларов.

Бывший нардеп курировал предоставление государственными структурами спецразрешений на добычу природного газа на территории Украины. Такие разрешения предоставлялись с нарушением процедур.

"В результате сырье на бумаге стоило гораздо дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали "в карман" организаторы сделки", — подчеркнули в Государственном бюро расследований.

Уголовное дело

Уголовное производство по этому делу было открыто по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Управляет процессом досудебного следствия Офис генерального прокурора.

Напомним, что в январе Государственное бюро расследований в Днепропетровской области блокировало обширную схему хищения пищевых продуктов для военных. В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части посылали другие объемы.

Фото: ДБР