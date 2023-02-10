ГБР провело обыски у народного депутата 8 созыва

ГБР обыскало экснардепа по делу о хищении добытого в Украине газа
Государственное бюро расследований занялось делом о хищении средств на добыче отечественного природного газа. По делу, в частности, фигурирует депутат ВР VIII созыва, у которого был проведен обыск.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
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Преступная газовая схема
ДБР сообщило о разоблачении противоправной деятельности эксвысокочиновников, получавших незаконные доходы от добычи газа на территории Украины.
К схеме по хищению средств причастен, в частности, депутат Верховной Рады VIII созыва.
В доме, где живет экснардеп, был произведен обыск.
Детали преступления
Государственное бюро расследований отмечает, что бывший народный депутат по предварительному сговору с должностными лицами нескольких профильных предприятий (ЧАО "НАК "Недра Украины", Госгеонадра, ООО "Сахалинское") и коммерческих фирм нанес огромный ущерб государственному бюджету.
Речь идет о периоде с 2003 по 2022 годы, а возможная сумма ущерба достигает сотен миллионов долларов.
Бывший нардеп курировал предоставление государственными структурами спецразрешений на добычу природного газа на территории Украины. Такие разрешения предоставлялись с нарушением процедур.
"В результате сырье на бумаге стоило гораздо дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали "в карман" организаторы сделки", — подчеркнули в Государственном бюро расследований.
Уголовное дело
Уголовное производство по этому делу было открыто по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Управляет процессом досудебного следствия Офис генерального прокурора.
Напомним, что в январе Государственное бюро расследований в Днепропетровской области блокировало обширную схему хищения пищевых продуктов для военных. В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части посылали другие объемы.
Фото: ДБР