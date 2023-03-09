В суд передали дело относительно махинаций экс-чиновников Укринмаша

Экс-чиновники хотели завладеть почти 500 тыс. долларов

Вчера, 8 марта НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению бывших чиновников "Укринмаша". Дельцы хотели незаконно присвоить себе 488 тыс. долларов.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По данным следствия, в 2018 году "Укринмаш" выполнял по внешнеэкономическому контракту капитальный ремонт авиационных двигателей АЛ-31Ф и выносных коробок агрегатов к самолетам типа Су-27 для нужд военно-воздушных сил Республики Индонезия на сумму 2,8 млн долларов. Ремонт непосредственно осуществляло ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор".

Несмотря на то, что работники провели предконтрактную работу и обеспечили заключение контракта, руководство "Укринмаш" подписало с частной компанией агентское соглашение, по которому должно было обеспечить заключение такого контракта и сопровождать его выполнение.

Однако, как установило следствие, эти услуги фактически не предоставлены, а акт выполненных работ подделали. В общей сложности следствие установило, что "Укринмаш" должен был перечислить частной компании 488 тыс. долларов. Впрочем, благодаря правоохранителям эта транзакция была заблокирована.

Напомним, накануне ВАКС заочно арестовал владельца агрохолдинга за подкуп экс-председателя ГФС и его советника.