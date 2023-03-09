До суду передали справу щодо махінацій експосадовців Укрінмашу

САП скерувала до суду справу щодо мільйонних махінацій експосадовцями "Укрінмашу"
Вчора, 8 березня НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням колишніх посадовців "Укрінмашу". Ділки хотіли незаконно присвоїти собі 488 тисяч доларів.
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Деталі
За даними слідства, у 2018 році "Укрінмаш" виконував за зовнішньоекономічним контрактом капітальний ремонт авіаційних двигунів АЛ-31Ф та виносних коробок агрегатів до літаків типу Су-27 для потреб військово-повітряних сил Республіки Індонезія на суму 2,8 млн дол. США. Ремонт безпосередньо здійснювало ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор".
Попри те, що працівники провели передконтрактну роботу та забезпечили укладання контракту, керівництво "Укрінмаш" підписало з приватною компанією агентську угоду, за якою та мала забезпечити укладання такого контракту та супроводжувати його виконання.
Однак, як встановило слідство, ці послуги фактично не були надані, а акт виконаних робіт підробили. Загалом слідство встановило, що "Укрінмаш" мав перерахувати приватній компанії 488 тисяч доларів. Втім, завдяки правоохоронцям цю транзакцію було заблоковано.
Нагадаємо, напередодні ВАКС заочно арештував власника агрохолдингу за підкуп ексголови ДФС та його радника.