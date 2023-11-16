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Расстрел Небесной Сотни планировался в мирный период Евромайдана — детали от ГБР

16 ноября 2023 23:36
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Илья Рябинин
редактор
Расстрел Небесной Сотни планировался в мирный период Евромайдана — детали от ГБР
Люди возле мемориала Небесной Сотни. Иллюстративное фото: Максим Полищук/УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Следственный отдел ГБР установил день, когда правительство экс-президента Украины Виктора Януковича начало планировать расстрел Небесной Сотни во время Евромайдана. Для этого силовики "Беркута" попросили выделение четырех миллионов боевых патронов с бронебойным покрытием.

Об этом сообщил заместитель руководителя Управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский в эфире телемарафона.

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По его словам, с 22 ноября 2013 года, когда Майдан охватывали исключительно мирные и немногочисленные протесты, уровень угрозы устанавливался как потенциальный, а готовность  повышенной.

"Об этом свидетельствует в частности то, что 12 декабря того же года командующий внутренними войсками обращается с просьбой выделить 4 млн стрелковых патронов и 100 тыс. выстрелов для гранатометов", — резюмирует Яблонский.

Спикер добавляет: также для уничтожения протестующих была применена 91 единица специальной техники. Кроме того, тогдашний состав Министерства обороны Украины провел совещание, где планировал вместо военных сборов отправить армейцев на зачистку Майдана.

"По нашей информации, армия должна была продемонстрировать свою преданность Януковичу и вступить в бой, заменив "Беркут". Хотя Статья 17 Конституции Украины прямо запрещает использовать ВСУ для ограничения прав граждан", — сказал Артем Яблонский.

Напомним, что ранее ГПУ сообщила о подозрении экс-руководству Службы безопасности Украины и 20 сотрудникам ФСБ, проходящим по делу Евромайдана. В то же время дело расстреливавших Майдан "беркутовцев" уже передано в суд.

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