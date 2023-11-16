Розстріл Небесної Сотні планувався в мирний період Євромайдану — деталі від ДБР

Люди біля меморіалу Небесної Сотні. Ілюстративне фото: Максим Поліщук/УНІАН

Слідчий відділ ДБР встановив день, коли уряд експрезидента України Віктора Януковича почав планувати розстріл Небесної Сотні під час Євромайдану. Для цього силовики "Беркуту" попросили виділення чотирьох мільйонів бойових набоїв з бронебійним покриттям.

Про це повідомив заступник керівника Управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський в ефірі телемарафону.

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Планування розстрілу Євромайдану

За його словами, з 22 листопада 2013 року, коли Майдан охоплювали виключно мирні та нечисленні протести, рівень загрози встановлювався як потенційна, а готовність — підвищена.

"Про це свідчить, зокрема, те, що 12 грудня того ж року командувач внутрішніх військ звертається з проханням виділити 4 млн стрілецьких набоїв і 100 тис. пострілів до гранатометів", — резюмує Яблонський.

Спікер додає: також для знищення протестувальників було застосовано 91 одиницю спеціальної техніки. Крім того, тодішній склад Міністерства оборони України провів нараду, де планував замість військових зборів відправити армійців на зачистку Майдану.

"За нашою інформацією, армія мала продемонструвати свою відданість Януковичу та вступити у бій, замінивши "Беркут". Хоча Стаття 17 Конституції України прямо забороняє використовувати ЗСУ для обмеження прав громадян", — сказав Артем Яблонський.

Нагадаємо, що раніше ГПУ повідомила про підозру екскерівництву Служби безпеки України та 20 співробітникам ФСБ, які проходять по справі Євромайдану. Водночас справу "беркутівців", які розстрілювали Майдан, вже передано до суду.