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Прокуроры сообщили подозрение лицам, которые создали схему реализации оружия

10 мая 2023 15:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Прокуроры сообщили подозрение лицам, которые создали схему реализации оружия
Оружие, которое нашли у правонарушителей. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Прокуроры сообщили о подозрении лицам, создавшим нелегальную схему реализации оружия и боеприпасов. В общей сложности правоохранители провели более 30 санкционированных обысков по разным областям Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Нелегальная реализация оружия и боеприпасов

"При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры Харькова трем мужчинам сообщено о подозрении в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины), и еще трем — по ч. 1 ст. 263 УК Украины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант сбывал через Интернет оружие и боеприпасы. В незаконную схему он привлек своего 28-летнего сына и общего знакомого, проживающего в Харьковской области.

Правонарушители продали покупателям крупнокалиберный пулемет "ДШКМ", более полутора тысяч патронов, автоматы АКМС-74, противотанковые и подствольные гранатометы, запали УЗРГМ и гранаты Ф-1.

Обыск у злоумышленников

Правоохранители по местам жительства фигурантов и их автомобилях обнаружили и изъяли винтовки, карабин, охотничьи ружья, около 2 тысяч патронов, а также комплектующие к оружию.

"Помогал хранить и отправлять оружие друг семьи. Дома у него, а также во дворе соседей, уже давно не живущих в доме, изъят ручной противотанковый огнемет "Джмиль", металлические части к пулеметам и детали, ножи, более 1800 патронов, гранаты и другое", — говорится в сообщении.

К тому же правоохранители установили еще двух фигурантов. Ими оказались жители города Борисполь Киевской области и Полтавы. При обыске у них изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

Обыск у злоумышленников
Обыск у правонарушителей. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Обыск у злоумышленников
Обыск у правонарушителей. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Обыск у злоумышленников
Обыск у правонарушителей. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Обыск у злоумышленников
Обыск у правонарушителей. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Все подозреваемые были задержаны. По ходатайству прокуратуры им избраны меры пресечения.

Задержанные фигуранты
Задержан в суде. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Напомним, в Запорожской области обнаружили целую агентурную сеть. Представители, которые сотрудничали с ФСБ, следили за командованием сил обороны и СБУ, готовя их ликвидацию.

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