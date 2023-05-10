Прокуроры сообщили подозрение лицам, которые создали схему реализации оружия
Прокуроры сообщили о подозрении лицам, создавшим нелегальную схему реализации оружия и боеприпасов. В общей сложности правоохранители провели более 30 санкционированных обысков по разным областям Украины.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Нелегальная реализация оружия и боеприпасов
"При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры Харькова трем мужчинам сообщено о подозрении в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины), и еще трем — по ч. 1 ст. 263 УК Украины", — говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурант сбывал через Интернет оружие и боеприпасы. В незаконную схему он привлек своего 28-летнего сына и общего знакомого, проживающего в Харьковской области.
Правонарушители продали покупателям крупнокалиберный пулемет "ДШКМ", более полутора тысяч патронов, автоматы АКМС-74, противотанковые и подствольные гранатометы, запали УЗРГМ и гранаты Ф-1.
Обыск у злоумышленников
Правоохранители по местам жительства фигурантов и их автомобилях обнаружили и изъяли винтовки, карабин, охотничьи ружья, около 2 тысяч патронов, а также комплектующие к оружию.
"Помогал хранить и отправлять оружие друг семьи. Дома у него, а также во дворе соседей, уже давно не живущих в доме, изъят ручной противотанковый огнемет "Джмиль", металлические части к пулеметам и детали, ножи, более 1800 патронов, гранаты и другое", — говорится в сообщении.
К тому же правоохранители установили еще двух фигурантов. Ими оказались жители города Борисполь Киевской области и Полтавы. При обыске у них изъяли арсенал оружия и боеприпасов.
Все подозреваемые были задержаны. По ходатайству прокуратуры им избраны меры пресечения.
Напомним, в Запорожской области обнаружили целую агентурную сеть. Представители, которые сотрудничали с ФСБ, следили за командованием сил обороны и СБУ, готовя их ликвидацию.