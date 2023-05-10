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Прокурори повідомили підозру особам, які створили схему реалізації зброї

10 травня 2023 15:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прокурори повідомили підозру особам, які створили схему реалізації зброї
Зброя, яку знайшли в правопорушників. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прокурори повідомили про підозру особам, які створили нелегальну схему реалізації зброї та боєприпасів. Загалом правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків по різних областях України.   

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Нелегальна реалізація зброї та боєприпасів

"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова трьом чоловікам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України), та ще трьом — за ч. 1 ст. 263 КК України", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурант збував через інтернет зброю та боєприпаси. До незаконної схеми він залучив свого 28-річного сина та спільного знайомого, який проживає в Харківській області.
   
Правопорушники продали покупцям великокаліберний кулемет "ДШКМ", понад півтори тисячі патронів, автомати АКМС-74, протитанкові та підствольний гранатомети, запали УЗРГМ та гранати Ф-1. 

Обшук у зловмисників

Правоохоронці за місцями проживання фігурантів та їхніх автівках виявили та вилучили гвинтівки, карабін, мисливські рушниці, близько 2 тисяч патронів, а також комплектуючі до зброї.  

"Допомагав зберігати та відправляти зброю друг родини. Вдома у нього, а також на подвір'ї сусідів, які вже давно не живуть у будинку, вилучено ручний протитанковий вогнемет "Джміль", металеві частини до кулеметів та деталі, ножі, понад 1800 патронів, гранати та інше", — йдеться у повідомленні.

До того ж правоохоронці встановили ще двох фігурантів. Ними виявились жителі міста Бориспіль Київської області та Полтави. Під час обшуку в них вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Обыск у злоумышленников
Обшук у правопорушників. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Обыск у злоумышленников
Обшук у правопорушників. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Обыск у злоумышленников
Обшук у правопорушників. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Обыск у злоумышленников
Обшук у правопорушників. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Всіх підозрюваних було затримано. За клопотанням прокуратури їм обрано запобіжні заходи.

Задержанные фигуранты
Затриманий в суді. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Нагадаємо, у Запорізькій області виявили цілу агентурну мережу. Зрадники, які співпрацювали із ФСБ, слідкували за командуванням Сил оборони та СБУ, готуючи їх ліквідацію.

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