Прокуратура задержала чиновника Минобороны, который за деньги снимал мужчин с военного учета
Правоохранители разоблачили чиновника Минобороны, который помогал мужчинам избежать призыва. Злоумышленник за деньги снимал их с военного учета.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Подробности
По данным правоохранителей, полковник договорился с гражданином Украины призывного возраста об оформлении поддельных документов о снятии с военного учета для того, чтобы последний не подвергался призыву и имел возможность беспрепятственного выезда за границу в период действия военного положения. Свои "услуги" чиновник оценил в девять тысяч долларов.
Мужчину поймали как раз в момент передачи средств. Сейчас задержанному доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
"В ходе обысков, проведенных по месту жительства должностного лица, изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей рф, оружие и денежные средства", — говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители принимают меры для установления других лиц, причастных к совершению указанного преступления, в том числе среди работников районного центра комплектации и социальной поддержки.
Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области прокуратура задержала женщину, которая сотрудничала с оккупантами и предоставляла им данные о передвижении ВСУ.