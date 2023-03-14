Прокуратура затримала посадовця Міноборони, який за гроші знімав чоловіків з військового обліку
Правоохоронці викрили чиновника Міноборони, який допомагав чоловікам уникнути призову. Зловмисник за гроші знімав їх з військового обліку.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
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Деталі
За даними правоохоронців, полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення підробних документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану. Свої "послуги" посадовець оцінив у дев'ять тисяч доларів.
Чоловіка отримали саме в момент передачі коштів. Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
"У ході обшуків, проведених за місцем проживання посадовця, вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин рф, зброю та грошові кошти", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, правоохоронці вживають заходів для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у тому числі серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині прокуратура затримала жінку, яка співпрацювала з окупантами та надавала їм дані про пересування ЗСУ.