Прокуратура затримала посадовця Міноборони, який за гроші знімав чоловіків з військового обліку

Чоловік брав за свої "послуги" дев'ять тисяч доларів

Правоохоронці викрили чиновника Міноборони, який допомагав чоловікам уникнути призову. Зловмисник за гроші знімав їх з військового обліку.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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За даними правоохоронців, полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення підробних документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану. Свої "послуги" посадовець оцінив у дев'ять тисяч доларів.

Чоловіка отримали саме в момент передачі коштів. ​Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"​У ході обшуків, проведених за місцем проживання посадовця, вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин рф, зброю та грошові кошти", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, правоохоронці вживають ​заходів для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у тому числі серед працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині прокуратура затримала жінку, яка співпрацювала з окупантами та надавала їм дані про пересування ЗСУ.