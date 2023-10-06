Прокуратура открыла дело из-за драки с участием нардепов Куницкого и Дмитрука

Схватка с участием нардепов. Фото: Скриншот

Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства из-за драки, в которой принимали участие бывший нардеп "Слуги народа" Артем Дмитрук и действующий депутат этой же фракции Александр Куницкий. В них произошла стычка с неизвестным молодым человеком.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября в центре Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства. Правовая квалификация — умышленное средней тяжести телесное повреждение, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовные производства объединены, а досудебное расследование поручено Главному следственному управлению ГБР.

Драка с участием нардепов

Молодой человек, с которым вступили в конфликт нардепы. Фото: скриншот

Напомним, что народный депутат Артем Дмитрук попал в скандал — в сети распространяется видео, будто он избил парня. Сам депутат заявил, что это неизвестный напал на него после проверки колл-центра, которую Дмитрук осуществлял с коллегами. После потасовки нардеп написал заявление в полицию.

Также мы сообщали, что в сети появилось видео драки народного депутата Артема Дмитрука с неизвестным парнем.

Добавим, что появилось еще одно видео конфликта на телефоне нардепа от "Слуг народа" Александра Куницкого. На нем видно, как именно была начата драка.