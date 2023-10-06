Прокуратура відкрила справу через бійку за участі нардепів Куницького і Дмитрука

Сутичка за участі нардепів. Фото: скриншот

Генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження через бійку, в якій брали участь колишній нардеп "Слуги народу" Артем Дмитрук та чинний депутат цієї ж фракції Олександр Куницький. В них відбулася сутичка з невідомим молодиком.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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"За фактом інциденту, який стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня у центрі Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження. Правова кваліфікація — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб", — говориться у повідомленні.

Уточнюється, що кримінальні провадження об’єднані, а досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню ДБР.

Бійка за участі нардепів

Молодик, з яким вступили в конфлікт нардепи. Фото: скриншот

Нагадаємо, що народний депутат Артем Дмитрук потрапив у скандал — в мережі шириться відео, ніби він побив хлопця. Сам депутат заявив, що це невідомий напав на нього після перевірки кол-центру, яку Дмитрук здійснював з колегами. Після бійки нардеп написав заяву в поліцію.

Також ми повідомляли, що в мережі з'явилося відео бійки народного депутата Артема Дмитрука з невідомим хлопцем.

Додамо, що з'явилось ще одне відео конфлікту з телефону нардепа від "Слуг народу" Олександра Куницького. На ньому видно, як саме була розпочата бійка.