Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который насмерть сбил военного

ДТП в Киеве, в котором погиб военный. Фото: Офис Генпрокурора

Киевская городская прокуратура объявила подозрение адвокату, который 22 октября сбил военнослужащего во время комендантского часа. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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"По данным следствия, 22 октября около 00:30 водитель автомобиля "Honda Civic" двигался с превышением скорости в пределах средней полосы Объездной дороги в Киеве в направлении Броварского проспекта", — говорится в сообщении.

Так, приближаясь к блокпосту, водитель не учел наличие на этой же полосе движения транспортных средств, стоявших с включенными габаритными огнями. В результате чего совершил наезд на военнослужащего, которому нес службу на блокпосте. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

ДТП на блокпосте в Киеве. Фото: Офис Генпрокурора

"Водителя автомобиля "Honda Civic" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался адвокат. Прибор Драгер показал, что на момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии", — отметили в Офисе.

ДТП на блокпосте в Киеве. Фото: Офис Генпрокурора

Объявлено подозрение

В настоящее время в Шевченковский районный суд Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, что 20 октября в Белой Церкви Киевской области под колеса грузовика попал велосипедист. В результате ДТП водителя двухколесного госпитализировали с травмой головы в медицинское учреждение.

Кроме того, 21 октября в Одесской области 41-летний водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП пострадали два человека.