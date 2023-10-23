Прокуратура повідомила про підозру адвокату, який на смерть збив військового

ДТП у Києві, в якій загинув військовий. Фото: Офіс Генпрокурора

Київська міська прокуратура оголосила підозру адвокату, який 22 жовтня збив військовослужбовця під час комендантської години. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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ДТП поблизу Броварського проспекту

"За даними слідства, 22 жовтня близько 00:30 водій автомобіля "Honda Civic" рухався з перевищенням швидкості в межах середньої смуги Об’їзної дороги у м. Києві в напрямку Броварського проспекту", — йдеться у повідомленні.

Так, наближаючись до блокпоста, водій не врахував наявність на цій же смузі руху транспортних засобів, які стояли з увімкненими габаритними вогнями. В результаті чого здійснив наїзд на військовослужбовця, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

ДТП на блокпосту в Києві. Фото: Офіс Генпрокурора

"Водія автомобіля "Honda Civic" затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився адвокат. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення ДТП, він перебував у тверезому стані", — зазначили в Офісі.

ДТП на блокпосту в Києві. Фото: Офіс Генпрокурора

Оголошено підозру

Наразі до Шевченківського районного суду Києва внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 20 жовтня у Білій Церкві Київської області під колеса вантажівки потрапив велосипедист. Внаслідок ДТП керманича двоколісного госпіталізували з травмою голови до медичного закладу.

Крім того, 21 жовтня на Одещині 41-річний водій не впорався з керуванням й в’їхав у дерево. Унаслідок ДТП постраждало двоє людей.