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Прокуратура Крыма передала в суд дело пилота украинской авиакомпании, сотрудничавшего с РФ

12 сентября 2023 16:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Прокуратура Крыма передала в суд дело пилота украинской авиакомпании, сотрудничавшего с РФ
Задержанный фигурант. Фото: t.me/prokark
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего диспетчера оккупационной "Крымаэронавигации". Фигурант сотрудничал с врагом и оправдывал агрессию РФ.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и г. Севастополя.

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Правоохранители задержали его в Киевской области летом этого года.

"Обвиняемый причастен к незаконной переправке лиц из РФ на территорию оккупированного Крыма, а также оправдании вооруженной агрессии врага", — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что на момент оккупации полуострова россиянами, 38-летний гражданин Украины занимал должность диспетчера регионального структурного подразделения "Крымаэрорух" и начал сотрудничать с врагом.

Осуществляя диспетчерское обслуживание и контроль движения самолетов с РФ на территорию полуострова и обратно уже в российской "Крымаэронавигации", обвиняемый способствовал незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Со временем фигурант решил переехать на материковую часть и трудоустроился в одну из украинских авиакомпаний на должность пилота.

После полномасштабного вторжения России в Украину обвиняемый начал активно поддерживать и оправдывать вооруженную агрессию оккупантов.

"В частности, через собственные аккаунты в запрещенных соцсетях, мужчина "превозносил подвиги" российской армии, распространял нарративы российской пропаганды и надеялся на оккупацию большей части Украины, включая столицу", — говорится в сообщении.

Действия обвиняемого квалифицированы как:

  • незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины);
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (чч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Пост украинского пилота в соцсети
Пост фигуранта в соцсети. Фото: t.me/prokark
Пост украинского пилота в соцсети
Пост фигуранта в соцсети. Фото: t.me/prokark
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Пост прокуратуры. Фото: скриншот
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Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему депутату-предателю Сергею Полищуку, отрицавшему существование Украины на ток-шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой. За это ФСБ выплачивала ему деньги.

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