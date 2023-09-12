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Прокуратура Криму передала до суду справу пілота української авіакомпанії, який співпрацював з РФ

12 вересня 2023 16:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прокуратура Криму передала до суду справу пілота української авіакомпанії, який співпрацював з РФ
Затриманий фігурант. Фото: t.me/prokark
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прокуратура АР Крим та Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього диспетчера окупаційної "Кримаеронавігації". Фігурант співпрацював з ворогом та виправдовував агресію РФ.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

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Обвинувальний акт щодо українського пілота

Правоохоронці затримали його в Київській області влітку цього року. 

"Обвинувачений причетний до незаконного переправлення осіб з РФ на територію окупованого Криму, а також виправдування збройної агресії ворога", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що на момент окупації півострова росіянами, 38-річний громадянин України обіймав посаду диспетчера регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух" та почав співпрацювати з ворогом.

Здійснюючи диспетчерське обслуговування та контроль руху літаків з РФ на територію півострова та у зворотному напрямку вже у російській "Кримаеронавігації", обвинувачений сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

З часом фігурант вирішив переїхати на материкову частину та працевлаштувався до однієї з українських авіакомпаній на посаду пілота. 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну обвинувачений почав активно підтримувати та виправдовувати збройну агресію окупантів.

"Зокрема, через власні акаунти у заборонених соцмережах, чоловік "звеличував подвиги" російської армії, розповсюджував наративи російської пропаганди та сподівався на окупацію більшої частини України, включно зі столицею", — йдеться у повідомленні.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як:

  • незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України);
  • виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (чч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Допис українського пілота в соцмережі
Допис фігуранта у соцмережі. Фото: t.me/prokark
Допис українського пілота в соцмережі
Допис фігуранта у соцмережі. Фото: t.me/prokark
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Допис прокуратури. Фото: скриншот
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Допис прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру колишньому депутату-зраднику Сергію Поліщуку, який заперечував існування України на ток-шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. За це ФСБ виплачувала йому гроші.

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