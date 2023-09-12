Прокуратура Криму передала до суду справу пілота української авіакомпанії, який співпрацював з РФ
Прокуратура АР Крим та Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього диспетчера окупаційної "Кримаеронавігації". Фігурант співпрацював з ворогом та виправдовував агресію РФ.
Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя.
Обвинувальний акт щодо українського пілота
Правоохоронці затримали його в Київській області влітку цього року.
"Обвинувачений причетний до незаконного переправлення осіб з РФ на територію окупованого Криму, а також виправдування збройної агресії ворога", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі розповіли, що на момент окупації півострова росіянами, 38-річний громадянин України обіймав посаду диспетчера регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух" та почав співпрацювати з ворогом.
Здійснюючи диспетчерське обслуговування та контроль руху літаків з РФ на територію півострова та у зворотному напрямку вже у російській "Кримаеронавігації", обвинувачений сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України.
З часом фігурант вирішив переїхати на материкову частину та працевлаштувався до однієї з українських авіакомпаній на посаду пілота.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну обвинувачений почав активно підтримувати та виправдовувати збройну агресію окупантів.
"Зокрема, через власні акаунти у заборонених соцмережах, чоловік "звеличував подвиги" російської армії, розповсюджував наративи російської пропаганди та сподівався на окупацію більшої частини України, включно зі столицею", — йдеться у повідомленні.
Дії обвинуваченого кваліфіковано як:
- незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України);
- виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (чч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).
Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру колишньому депутату-зраднику Сергію Поліщуку, який заперечував існування України на ток-шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. За це ФСБ виплачувала йому гроші.