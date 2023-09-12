Прокуратура Криму передала до суду справу пілота української авіакомпанії, який співпрацював з РФ

Затриманий фігурант. Фото: t.me/prokark

Прокуратура АР Крим та Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього диспетчера окупаційної "Кримаеронавігації". Фігурант співпрацював з ворогом та виправдовував агресію РФ.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

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Правоохоронці затримали його в Київській області влітку цього року.

"Обвинувачений причетний до незаконного переправлення осіб з РФ на територію окупованого Криму, а також виправдування збройної агресії ворога", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що на момент окупації півострова росіянами, 38-річний громадянин України обіймав посаду диспетчера регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух" та почав співпрацювати з ворогом.

Здійснюючи диспетчерське обслуговування та контроль руху літаків з РФ на територію півострова та у зворотному напрямку вже у російській "Кримаеронавігації", обвинувачений сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

З часом фігурант вирішив переїхати на материкову частину та працевлаштувався до однієї з українських авіакомпаній на посаду пілота.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну обвинувачений почав активно підтримувати та виправдовувати збройну агресію окупантів.

"Зокрема, через власні акаунти у заборонених соцмережах, чоловік "звеличував подвиги" російської армії, розповсюджував наративи російської пропаганди та сподівався на окупацію більшої частини України, включно зі столицею", — йдеться у повідомленні.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як:

незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України);

виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (чч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Допис фігуранта у соцмережі. Фото: t.me/prokark

Допис фігуранта у соцмережі. Фото: t.me/prokark

Допис прокуратури. Фото: скриншот

Допис прокуратури. Фото: скриншот

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