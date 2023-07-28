Прокуратура Херсона подозревает полицейского в госизмене с первых дней войны

Подозреваемый в госизмене. Фото: Херсонская областная прокуратура

Херсонская областная прокуратура подозревает бывшего полицейского в госизмене с первых дней войны. С начала оккупации, правоохранитель сотрудничал с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Согласно материалам дела, с момента начала оккупации обвиняемый сотрудничал с агрессором. Его назначили на роль "и.о. инспектора роты по охране зданий управления госбезопасности в рамках ГУ МВД Херсонской области".

В этой роли он контролировал безопасность ключевых объектов, обеспечивая работу несанкционированной правоохранительной структуры на оккупированных территориях Херсона.

Сейчас идет процедура выбора меры пресечения в отношении обвиняемого.

Напомним, что в Украине за госизмену будут судить известного пророссийского блогера Анатолия Шария и его сообщника, экс-главу полиции Винницкой области. Они вместе работали в ФСБ РФ.

Еще с 2018 года бывший глава Винницкой полиции, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с российской спецслужбой.

Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы об Украине. Для этого пользовался личными связями и сведениями из предыдущих мест работы.