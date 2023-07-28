Прокуратура Херсона подозревает полицейского в госизмене с первых дней войны
Херсонская областная прокуратура подозревает бывшего полицейского в госизмене с первых дней войны. С начала оккупации, правоохранитель сотрудничал с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Подозрение в госизмене
Согласно материалам дела, с момента начала оккупации обвиняемый сотрудничал с агрессором. Его назначили на роль "и.о. инспектора роты по охране зданий управления госбезопасности в рамках ГУ МВД Херсонской области".
В этой роли он контролировал безопасность ключевых объектов, обеспечивая работу несанкционированной правоохранительной структуры на оккупированных территориях Херсона.
Сейчас идет процедура выбора меры пресечения в отношении обвиняемого.
Напомним, что в Украине за госизмену будут судить известного пророссийского блогера Анатолия Шария и его сообщника, экс-главу полиции Винницкой области. Они вместе работали в ФСБ РФ.
Еще с 2018 года бывший глава Винницкой полиции, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с российской спецслужбой.
Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы об Украине. Для этого пользовался личными связями и сведениями из предыдущих мест работы.