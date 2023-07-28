Прокуратура Херсона підозрює поліцейського у держзраді з перших днів війни
Херсонська обласна прокуратура підозрює колишнього поліцейського у держзраді з перших днів війни. З початку окупації правоохоронець співпрацював з російськими окупантами.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Підозра у держзраді
Згідно з матеріалами справи, з початку окупації обвинувачений співпрацював з агресором. Його призначили на роль "в.о. інспектора роти з охорони будівель управління держбезпеки у рамках ГУ МВС Херсонської області".
У цій ролі він контролював безпеку ключових об'єктів, забезпечуючи роботу несанкціонованої правоохоронної структури на окупованих територіях Херсона.
Наразі триває процедура вибору запобіжного заходу щодо обвинуваченого.
Нагадаємо, що в Україні за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника, ексглаву поліції Вінницької області. Вони разом працювали у ФСБ РФ.
Ще з 2018 року колишній голова Вінницької поліції, перебуваючи у тимчасово окупованому Криму, співпрацював із російською спецслужбою.
Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про Україну. Для цього користувався особистими зв'язками та відомостями з попередніх місць роботи.