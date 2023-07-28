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Прокуратура Херсона підозрює поліцейського у держзраді з перших днів війни

28 липня 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прокуратура Херсона підозрює поліцейського у держзраді з перших днів війни
Підозрюваний у держзраді. Фото: Херсонська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Херсонська обласна прокуратура підозрює колишнього поліцейського у держзраді з перших днів війни. З початку окупації правоохоронець співпрацював з російськими окупантами.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Згідно з матеріалами справи, з початку окупації обвинувачений співпрацював з агресором. Його призначили на роль "в.о. інспектора роти з охорони будівель управління держбезпеки у рамках ГУ МВС Херсонської області".

У цій ролі він контролював безпеку ключових об'єктів, забезпечуючи роботу несанкціонованої правоохоронної структури на окупованих територіях Херсона.

Наразі триває процедура вибору запобіжного заходу щодо обвинуваченого.

Нагадаємо, що в Україні за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника, ексглаву поліції Вінницької області. Вони разом працювали у ФСБ РФ.

Ще з 2018 року колишній голова Вінницької поліції, перебуваючи у тимчасово окупованому Криму, співпрацював із російською спецслужбою.

Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про Україну. Для цього користувався особистими зв'язками та відомостями з попередніх місць роботи.

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