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Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве бездомного в Киеве

28 августа 2023 16:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве бездомного в Киеве
Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве бездомного в Киеве. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве бездомного. Мужчина нанес 21 ножевое ранение в грудь, живот и шею пострадавшему, после чего замотал тело в целлофан и оттащил в подвал соседнего дома.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Детали ужасного убийства

По данным следствия, страшный инцидент обнаружили жильцы дома по улице Ларисы Руденко. Полицейские установили, что к убийству причастен 62-летний киевлянин, проживающий в соседнем доме.

Фигурант дела пригласил потерпевшего к себе домой. При употреблении алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт.

"Нарушитель набросился с ножом на гостя и нанес ему ножевые ранения", — говорят полицейские.

 

Наказание злоумышленнику

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В полиции также рассказали, что задержанный в 2017 году совершил аналогичное преступление, однако во время судебных заседаний в апреле этого года ему изменили меру пресечения на ночной домашний арест.

 

Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве бездомного в Киеве. Фото: полиция Киева

 

Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве бездомного в Киеве. Фото: полиция Киева

 

Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве бездомного в Киеве. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранители задержали женщину, которая задушила знакомую и закопала ее тело. Очевидцы сообщают, что ужасный инцидент произошел из-за ревности.

Жительница Белгород-Днестровского района Одесской области подозревается в убийстве своего сожителя. Трагедия развернулась во время совместного употребления алкоголя, а подозреваемая, 23-летняя молодая женщина, нанесла смертельный удар ножом в сердце потерпевшего.

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