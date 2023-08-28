Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве бездомного в Киеве
В столице полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве бездомного. Мужчина нанес 21 ножевое ранение в грудь, живот и шею пострадавшему, после чего замотал тело в целлофан и оттащил в подвал соседнего дома.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали ужасного убийства
По данным следствия, страшный инцидент обнаружили жильцы дома по улице Ларисы Руденко. Полицейские установили, что к убийству причастен 62-летний киевлянин, проживающий в соседнем доме.
Фигурант дела пригласил потерпевшего к себе домой. При употреблении алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт.
"Нарушитель набросился с ножом на гостя и нанес ему ножевые ранения", — говорят полицейские.
Наказание злоумышленнику
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства.
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
В полиции также рассказали, что задержанный в 2017 году совершил аналогичное преступление, однако во время судебных заседаний в апреле этого года ему изменили меру пресечения на ночной домашний арест.
Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранители задержали женщину, которая задушила знакомую и закопала ее тело. Очевидцы сообщают, что ужасный инцидент произошел из-за ревности.
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