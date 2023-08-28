Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве бездомного в Киеве. Фото: полиция Киева

В столице полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве бездомного. Мужчина нанес 21 ножевое ранение в грудь, живот и шею пострадавшему, после чего замотал тело в целлофан и оттащил в подвал соседнего дома.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

Детали ужасного убийства

По данным следствия, страшный инцидент обнаружили жильцы дома по улице Ларисы Руденко. Полицейские установили, что к убийству причастен 62-летний киевлянин, проживающий в соседнем доме.

Фигурант дела пригласил потерпевшего к себе домой. При употреблении алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт.

"Нарушитель набросился с ножом на гостя и нанес ему ножевые ранения", — говорят полицейские.

Наказание злоумышленнику

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В полиции также рассказали, что задержанный в 2017 году совершил аналогичное преступление, однако во время судебных заседаний в апреле этого года ему изменили меру пресечения на ночной домашний арест.

Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве бездомного в Киеве. Фото: полиция Киева

Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве бездомного в Киеве. Фото: полиция Киева

Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве бездомного в Киеве. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранители задержали женщину, которая задушила знакомую и закопала ее тело. Очевидцы сообщают, что ужасный инцидент произошел из-за ревности.

Жительница Белгород-Днестровского района Одесской области подозревается в убийстве своего сожителя. Трагедия развернулась во время совместного употребления алкоголя, а подозреваемая, 23-летняя молодая женщина, нанесла смертельный удар ножом в сердце потерпевшего.